Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Payet en plein calvaire

Publié le 29 octobre 2022 à 12h10

Axel Cornic

Comme l’été, l’hiver pourrait être animé pour l’Olympique de Marseille, puisque Pablo Longoria pourrait boucler plusieurs opérations dans le sens des départs comme des arrivées. C’est le cas avec Dimitri Payet, qui pourrait bien quitter le club ou en tout cas voir un concurrent direct débarquer, avec Ruslan Malinovskyi.

Alors qu’il brillait sous Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a vu sa situation se dégrader depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Celui qui était initialement pressenti pour prendre le brassard de capitaine de l’OM a perdu son poste de titulaire et désormais, on parle déjà d’un possible départ.

Mercato - OM : Successeur de Mandanda, il met tout le monde d'accord à Marseille https://t.co/t5GwnmvzB1 pic.twitter.com/mvnflT5Ctt — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

En froid avec Tudor, Payet prépare ses valises

Cela pourrait survenir dès le mois de janvier, à en croire les récentes indiscrétions de L’Equipe . A 35 ans, Dimitri Payet souhaiterait en effet trouver un club pouvant lui offrir un rôle central, ce qui ne semble plus être le cas de l’OM.

Malinovskyi vit la même chose à l’Atalanta