Mercato : PSG, Real Madrid… Haaland a choisi sa prochaine destination

Publié le 29 octobre 2022 à 11h10

Alors qu’il a conquis la Premier League après son début de saison XXL avec Manchester City, Erling Haaland fait déjà l’objet de rumeurs pour son avenir, à cause notamment de sa clause libératoire avoisinant 200M€ active à partir de 2024. Plusieurs clubs seraient attentifs à sa situation, mais le Norvégien afficherait une préférence.

Auteur de débuts renversants avec Manchester City, totalisant 22 buts en 16 rencontres disputées, Erling Haaland a déjà conquis l’Angleterre. L’attaquant de 21 ans confirme tous les espoirs placés en lui ces dernières années, mais il ne devrait pas s’éterniser du côté de l’Etihad Stadium malgré son engagement jusqu’en 2027.

Le clan Haaland ouvre déjà la porte à d’autres pays

Dans un documentaire consacré aux coulisses du transfert d’Erling Haaland vers Manchester City, Alf-Inge Haaland en a profité pour évoquer l’avenir de son fils avant que celui-ci décide de s’engager en faveur de la formation entraînée par Pep Guardiola. « Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ? », confiait-il.

