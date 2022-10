Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG perd un crack, ils s’enflamment pour cette opération

Publié le 29 octobre 2022 à 10h30

Thibault Morlain

Malgré la concurrence du LOSC ou encore de l’OL, c’est bien Troyes qui a recruté Wilson Odobert lors du dernier mercato estival. Arrivé au terme de son contrat aspirant au PSG, l’attaquant de 17 ans a décidé de relever un nouveau déjà. Direction donc l’ESTAC où il brille depuis le début de la saison. D’ailleurs, du côté de Troyes, on ne cache pas sa joie d’avoir recruté Odobert.

Chaque saison, la liste s’agrandit au PSG. En effet, plusieurs pépites font le choix de quitter pour aller grandir ailleurs. Les exemples sont aujourd’hui nombreux et on peut notamment évoquer le cas de Wilson Odobert. A 17 ans, il réalise actuellement une belle saison du côté de Troyes. Arrivé au terme de son contrat aspirant l’été dernier, Odobert a fait le choix de prendre la direction de l’ESTAC, où on se réjouit de ce coup.

« C'est la marque des joueurs de haut niveau »

Ce samedi, pour L’Equipe , François Vitali, directeur sportif de Troyes, s’est confié sur ce recrutement de Wilson Odobert, expliquant alors : « On l'avait recruté pour s'entraîner avec l'équipe pro mais pas vraiment pour jouer aussi régulièrement. C'est la marque des joueurs de haut niveau : avoir cette faculté à démarrer très vite et très jeune. Ils sont peu comme ça. (…) C'est le jeune le plus talentueux, le plus particulier qu'on ait pu avoir pour le moment à Troyes sous City Group ».

« Je me suis dit tout de suite qu'il y avait un truc »