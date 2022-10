Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a réalisé une belle opération sur le mercato

Publié le 29 octobre 2022 à 05h45

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Pablo Longoria n'a pas que recruté des joueurs expérimentés. En effet, le président de l'OM a également fait venir certaines pépites dans le but de renforcer la réserve dans un premier temps. Cela a notamment été le cas avec Sayha Seha. Un joli coup de la part de Longoria ?

A l'OM, on mise également sur la post-formation. Afin de préparer l'avenir du club phocéen, Pablo Longoria a ainsi allé chercher certains jeunes talents, qui vont évoluer dans un premier temps avec l'équipe réserve. Plusieurs espoirs sont alors arrivés à l'OM, cela a notamment été le cas avec Sayha Seha, recruté du côté de Troyes.

L'OM avait de la concurrence

Sayha Seha évolue désormais chez les jeunes de l'OM. D'autres options s'offraient pourtant à lui sur le mercato. En effet, pour 20 Minutes , Andrea Pellegatti, qui travaille pour Epic Sport, l'agence qui gère les intérêts de Seha, a expliqué que le joueur de 17 ans était pisté par « plusieurs clubs français et allemand ».

Seha convaincu par le projet de l'OM