Mercato - OM : Voilà comment Longoria a recruté cette pépite à l'OM

Publié le 27 octobre 2022 à 21h30

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Pablo Longoria n'a pas seulement recruter des joueurs confirmés pour l'effectif d'Igor Tudor. A l'OM, le président olympien a également fait venir certains espoirs pour renforcer la réserve dans un premier temps. Cela a notamment été le cas avec Sayha Seha, arrivé à l'OM en provenance de Troyes. Un joli coup de Longoria à propos duquel on en sait un peu plus...

Roggerio Nyakossi, Sayha Seha, Bartug Elmaz, Jelle Van Neck... Recrutés cet été par Pablo Longoria, ils sont arrivés à l'OM pour évoluer d'abord avec la réserve du club phocéen. Le président olympien mise donc sur l'avenir avec ces opérations sur le long terme. Arrivé en provenance de Troyes, Seha fait d'ailleurs bonnes impressions. « C'est un bon joueur de ballon », explique pour 20 Minutes un habitué de l'OM Campus.

L'OM le suivait depuis longtemps

Pablo Longoria a-t-il réalisé un gros coup avec Sayha Seha ? L'avenir le dira. En attendant, pour 20 Minutes , Andrea Pellegatti, qui travaille pour l'agence Epic Sport qui gère les intérêts de la recrue estivale de l'OM, est revenu sur les coulisses de l'opération, expliquant : « David Friio et Mathieu Louis-Jean le connaissaient depuis longtemps, à l’époque où ils travaillaient à Manchester United et qu’ils voulaient le recruter. A l’OM, on a retrouvé la même structure, et ils l’ont suivi sur presque tous les matchs depuis deux ans ».

«On sait que le club veut investir dans la formation»