Mercato - OM : Une bombe est lâchée, Longoria pourrait abandonner McCourt

Publié le 27 octobre 2022 à 02h15

Arthur Montagne

Président de l'OM depuis environ un an et demi, Pablo Longoria s'est imposé comme l'homme fort du projet initié par Frank McCourt. Et le travail réalisé par le dirigeant espagnol ne passe inaperçu puisque la Juventus serait intéressée par un retour de Longoria. Une grande menace plane sur le club marseillais.

En octobre 2016, Frank McCourt est devenu le propriétaire de l'OM et a confié le lancement de son projet à Jacques-Henri Eyraud, nommé président, et Andoni Zubizarreta, directeur sportif. Mais rapidement, les deux dirigeants marseillais ont été pointés du doigt et c'est ainsi qu'en mai 2020, Pablo Longoria a été recruté pour devenir directeur du football avant d'être promu au poste de président un peu moins d'un an plus tard.

La Juventus veut Longoria

Et le travail de Pablo Longoria est très largement salué à Marseille au point d'être désormais l'homme clé du projet McCourt. Mais son travail ne passe pas inaperçu puisque selon les informations de MediaFoot , la Juventus, en grande difficulté ces derniers mois, souhaiterait attirer Pablo Longoria afin de remplacer Federico Cherubini qui n'a jamais réussi à faire oublier Fabio Paratici.

Longoria intéressé par un retour à la Juve ?

Et Pablo Longoria pourrait ne pas rester insensible à l'appel de la Juventus où il était directeur du recrutement entre août 2015 et février 2018. La Vieille Dame dispose de moyens supérieurs à ceux de l'OM et l'Espagnol pourrait se retrouver à la tête d'un projet plus ambitieux en tentant de relancer un grand club en difficulté. Ce serait un énorme coup dur pour l'OM...