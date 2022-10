Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de ce crack plombé par... le Real Madrid

Publié le 26 octobre 2022 à 17h10

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick serait dans le collimateur de nombreuses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. D'après la presse espagnole, le transfert de la pépite brésilienne à la Maison-Blanche dépendrait de Florentino Pérez, qui doit encore donner son aval.

A seulement 16 ans, Endrick réalise des performances XXL à Palmeiras. A tel point qu'il a tapé dans l'œil des plus grosses écuries européennes, et notamment du PSG et du Real Madrid.





Le Real Madrid peut devancer le PSG pour Endrick

Pour rafler la mise sur ce dossier, le PSG serait déjà passé à l'offensive. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Sport , Luis Campos aurait dégainé une offre à hauteur de 20M€ pour boucler le transfert d'Endrick. Toutefois, le crack brésilien pourrait snober le conseiller football du PSG pour signer au Real Madrid.

