Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato de Campos est relancé par ce protégé de Blanc

Publié le 27 octobre 2022 à 21h10

Amadou Diawara

Prêté avec option d'achat par le PSG à la Juventus, Leandro Paredes aurait peu de chances de rester à Turin la saison prochaine. Ainsi, la Vieille Dame serait déjà en quête d'un nouveau milieu de terrain. En effet, le club emmené par Massimiliano Allegri envisagerait de se jeter sur Sergej Milinkovic-Savic ou Houssem Aouar pour anticiper le possible départ de l'Argentin.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réussi à boucler le départ de Leandro Paredes. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord avec la Juventus pour un prêt de l'international argentin avec une option d'achat qui peut devenir obligatoire sous certaines conditions et qui est fixée à 22,6M€, plus 3M€ de bonus. Mais ce dossier se complique.

Mercato - PSG : C'est confirmé, Barcelone attend le retour de Lionel Messi https://t.co/LT4SBsrlEW pic.twitter.com/TDabioZwqT — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Leandro Paredes et Adrien Rabiot sur le départ à la Juve ?

En effet, à en croire la Gazzetta dello Sport , la Juventus hésiterait à lever l'option d'achat de Leandro Paredes, et ce, parce qu'il est en grande difficulté depuis son arrivée à Turin. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà plusieurs idées en tête pour le remplacer, et notamment du côté de l'OL de Laurent Blanc.

Aouar dans les petits papiers de la Juve pour oublier Paredes et Rabiot ?