Mercato - PSG : Le Qatar est déjà fixé pour cette opération XXL

Publié le 27 octobre 2022 à 19h45

Thomas Bourseau

Le destin de Luis Campos semblerait être lié à celui de Kylian Mbappé du côté du PSG. Afin de parer à toute éventualité, les décideurs parisiens chercheraient un successeur à Campos. Néanmoins, pour ce qui est de la piste Edu, elle ne devrait mener à rien.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle dernièrement. L’attaquant du PSG pourrait quitter le club de la capitale pour diverses raisons et cela aurait des chances d’engendrer le départ de Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain.

Le PSG garderait un œil sur Edu pour l’après-Campos

D’après 90min , les hauts décideurs du PSG aurait des vues sur Edu, qui bâti petit un petit un effectif compétitif à Arsenal. Le travail du directeur technique des Gunners serait apprécié du côté du PSG, au point de tenter un coup pour l’éventuelle succession de Luis Campos ? Ni le Brésilien ni la direction d’Arsenal ne prévoiraient de se séparer. Ce que Mikel Arteta refuserait de voir.

