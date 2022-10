Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà le remplaçant de Campos, une terrible réponse tombe

Publié le 27 octobre 2022 à 16h00

Thibault Morlain

Cet été, pour lancer son nouveau projet, le PSG s'est séparé de Leonardo, confiant alors les clés du sportif à Luis Campos. Le Portugais vient donc de débarquer au sein du club de la capitale, mais dernièrement, il était expliqué qu'il pourrait déjà s'en aller, notamment si Kylian Mbappé venait à partir. Et voilà qu'un nom aurait déjà été coché au cas où.

Et si Luis Campos quittait déjà le PSG ? Le Portugais a pourtant été nommé conseiller sportif du club de la capitale au début de l'été, venait ainsi remplacer Leonardo. Mais voilà qu'un départ a déjà fait parler. D'abord annoncé dans le viseur de Chelsea, Campos a ensuite été annoncé partant au milieu de la bombe lâchée pour Kylian Mbappé. En effet, il était expliqué que Luis Campos, très proche du Français, pourrait lui aussi quitter le PSG si le natif de Bondy faisait ses valises. A propos de son avenir, l'ancien du LOSC expliquait toutefois : « Nous sommes très contents d'être ici, et on va donner le maximum pour que le PSG soit, cette saison et la saison prochaine, très content de nous avoir ici ».

Un intérêt du PSG pour Edu ?

Partira ? Ne partira pas ? Pour le moment, Luis Campos est toujours au PSG, où il prépare d'ailleurs les prochains coups à faire sur le mercato. Mais voilà que le Qatar ne préparerait à toutes les éventualités. Et selon les informations de 90min , le remplaçant de Luis Campos pourrait déjà être identifié. En effet, le PSG serait notamment impressionné par le travail réalisé par Edu du côté d'Arsenal. Ancien joueur des Gunners, le Brésilien susciterait de nombreux intérêts à travers l'Europe. Cela serait donc le cas avec le club de la capitale.

