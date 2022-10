Foot - Mercato

Mercato : Courtisé par le Real Madrid, il donne sa réponse à Ancelotti

Grâce à ses performances avec Newcastle, Bruno Guimaraes serait dans les petits papiers d’un bon nombre de clubs européens dont le Real Madrid. Cependant, les Merengue n’auraient aucune chance de mener à bien ce transfert, une prolongation de contrat serait en prévision du côté des Magpies.

Bruno Guimaraes dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2026 à Newcastle. De par ses performances avec les Magpies depuis son transfert en janvier dernier, l’international brésilien s’est bâti une belle réputation sur les pelouses de Premier League, mais pas seulement. Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti serait intéressé par le profil de l’ancien milieu de terrain de l’OL.

Le clan Bruno Guimaraes approché par le Real Madrid, mais pas seulement

Et ce n’est pas 90min qui dira le contraire. D’après le média britannique, Bruno Guimaraes aurait témoigné d’intérêts du Real Madrid, de Chelsea, de Manchester City et de Liverpool. Ou plutôt les représentants de Guimaraes. Pour autant, un transfert de Newcastle ne serait pas vraiment d’actualité.

Newcastle prévoit de blinder Guimaraes, pas de vente en prévision