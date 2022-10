Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Nouveau danger pour le transfert de Milan Skriniar

Publié le 27 octobre 2022 à 14h10

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar est plus que jamais dans le viseur du PSG. Alors que Luis Campos souhaite boucler le transfert du Slovaque au mois de janvier, les Nerazzurri s'activent pour le prolonger. Et pour ne pas arranger les affaires du conseiller football du PSG, Milan Skriniar aurait également la cote en Premier League.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté le tout pour le tout pour recruter Milan Skriniar. Toutefois, la direction de l'Inter s'est montrée intransigeante. Malgré son échec sur ce dossier, Luis Campos est toujours aussi déterminé à boucler le transfert de Milan Skriniar.

Mercato - PSG : Les terribles messages envoyés à Campos pour le transfert de Skriniar https://t.co/DCoqut5btQ pic.twitter.com/WkYhC1vUd9 — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Une offre de 26M€ attend Milan Skriniar

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos s'active en coulisses pour s'offrir les services de Milan Skriniar au mois de janvier. Toutefois, l'Inter - qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions - compte bloquer le départ de son numéro 37 cet hiver. Et pour refroidir totalement les ardeurs du PSG, les Nerazzurri auraient prévu de passer à l'action ce jeudi.

La Premier League en pince également pour Skriniar