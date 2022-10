Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les terribles messages envoyés à Campos pour le transfert de Skriniar

Publié le 27 octobre 2022 à 10h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar est encore et toujours dans le viseur du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos s'active en coulisses pour boucler le transfert du défenseur slovaque lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, Giuseppe Marotta et Steven Zhang vont tout faire pour prolonger Milan Skriniar, comme ils l'ont affirmé ce mercredi.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait tout son possible pour boucler le transfert de Milan Skriniar. Toutefois, l'Inter est tout de même parvenu à conserver son défenseur slovaque. Malgré son échec sur ce dossier, le PSG n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Milan Skriniar, loin de là.

Mercato : PSG, équipe de France... Où Zidane fera-t-il son retour ? https://t.co/Z2Sqm3sazn pic.twitter.com/XQJtinD4fn — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

«J'espère qu'il deviendra une référence pour l'Inter à l'avenir»

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Milan Skriniar figure toujours sur les tablettes du PSG. D'ailleurs, Luis Campos travail d'arrache-pied pour finaliser son transfert dès le prochain mercato hivernal. Toutefois, l'Inter ne compte en aucun cas laisser filer Milan Skriniar aussi facilement, et ce, même si ce dernier est sous contrat jusqu'au 30 juin.

«Il sait que je veux qu'il reste»

Lors d'un entretien accordé à Sky Sport , Giuseppe Marotta a affiché sa volonté de prolonger Milan Skriniar à tout prix. « Si la prolongation de Milan Skriniar dépend de la Ligue des Champions ? Ce sont deux choses distinctes. La raison pour laquelle nous devons nous asseoir pour sa prolongation est qu'il le mérite et j'espère qu'il deviendra une référence pour l'Inter dans le présent et l'avenir. Mais les négociations se font à deux, les accords se trouvent à deux. Je suis de nature optimiste, j'espère que nous pourrons arriver le plus vite possible à la prolongation, qui est importante pour nous et pour tout le monde » , a confié l'administrateur délégué de l'Inter ce mercredi avant le duel face au Victoria Plzen (4-0).

«Je suis vraiment confiant sur le fait de convenir à un nouvel accord»