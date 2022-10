Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte se referme déjà pour ce transfert XXL de Campos

Publié le 27 octobre 2022 à 07h00

Alors que le PSG recherche toujours un attaquant, Luis Campos aurait activé la piste Heung-min Son. Le buteur de Tottenham se verrait bien partir pour un nouveau challenge après sept ans en Angleterre. Mais même si le Real Madrid pourrait lâcher l’affaire, les Spurs n’entendent pas se séparer de l’international sud-coréen.

Dès la fin du mercato estival, Luis Campos n’avait pas caché sa déception quant au travail réalisé sur cette première fenêtre de marché des transferts. Le PSG recherchait un attaquant, en plus d’Hugo Ekitiké, mais aucun dossier n’a abouti. Le club de la capitale continue donc de chercher quelqu’un à ce poste et Campos aurait déjà un joueur en ligne de mire.

Le PSG plutôt que le Real pour Son ?

En effet, le PSG suit de près les performances de Heung-min Son. Attaquant de Tottenham depuis 2015, l’international sud-coréen a passé un cap ces dernières saisons, à tel point qu’il a tapé dans l’œil des plus grandes écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Néanmoins, à en croire les informations de 90min , le club madrilène pourrait passer son tour puisque Florentino Pérez fait pleinement confiance à Vinicius Jr et Rodrygo, des joueurs qu’il considère comme des futurs candidats au Ballon d’Or. Une aubaine pour le PSG.

Tottenham ferme la porte à un départ