Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Campos avec cette cible à 90M€

Publié le 26 octobre 2022 à 15h15

Amadou Diawara

Alors qu'Heung-min Son voudrait quitter Tottenham pour rejoindre une écurie plus huppée, le PSG et le Real Madrid seraient en embuscade. Et heureusement pour le club emmené par Christophe Galtier, la Maison-Blanche serait refroidie par l'âge du Sud-coréen. En effet, Florentino Pérez ne serait pas emballé par l'idée de boucler le transfert d'un trentenaire.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Tottenham, Heung-min Son se poserait des questions sur son avenir. D'après les dernières informations de Sport 1 , l'attaquant des Spurs penserait à faire ses valises pour rejoindre un club qui a l'habitude de remporter des titres, et ce, pour que son armoire à trophées ne soit pas vide à la fin de sa carrière.

Alertés par la situation d'Heung-Min Son, le PSG et le Real Madrid seraient à l'affût, prêts à boucler le transfert de l'attaquant de 30 ans dès 2023. Et heureusement pour le club de la capitale, la Maison-Blanche serait confrontée à un obstacle sur ce dossier.

