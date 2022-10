Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit encore un message pour Skriniar

Publié le 26 octobre 2022 à 19h10

Arthur Montagne

En vue du mercato d'hiver, Milan Skriniar reste la grande priorité du PSG, qui avait déjà fait le forcing pour le recruter l'été dernier. Néanmoins, alors que le contrat du Slovaque s'achève en juin prochain, Giuseppe Marotta annonce que l'Inter Milan va faire tout son possible pour prolonger le bail de son défenseur central.

Durant tout le mercato estival, le PSG a tenté de recruter Milan Skriniar. En vain, compte tenu des exigences de l'Inter Milan qui réclamait jusqu'à 80M€ pour lâcher son défenseur dont le contrat s'achève en juin prochain. C'est la raison pour laquelle le PSG compte rapidement revenir à la charge dès le mercato d'hiver. Mais Giuseppe Marotta ne l'entend pas de cette oreille.

Marotta annonce la couleur pour Skriniar

Au micro de Sky Sport , l'administrateur délégué de l'Inter Milan assure tout d'abord que la prolongation de Milan Skriniar ne dépend pas de la qualification en huitième de finale de la Ligue des champions : « Ce sont deux choses distinctes. La raison pour laquelle nous devons nous asseoir pour le renouvellement est qu'il le mérite et j'espère qu'il deviendra une référence pour l'Inter dans le présent et l'avenir. Mais les négociations se font à deux, les accords se trouvent à deux. »

«Je suis de nature optimiste»