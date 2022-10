Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un phénomène se rapproche de Paris, le Real Madrid va riposter

Publié le 26 octobre 2022 à 16h00

Dan Marciano - Rédacteur

A en croire la presse espagnole, le PSG a avancé dans le dossier Endrick. Le club parisien aurait trouvé un accord salarial avec le jeune joueur brésilien, auteur d'un doublé en championnat ce mardi soir à seulement 16 ans. Mais méfiance car le Real Madrid et le Barça pourraient prochainement transmettre leurs offres à Palmeiras.

Où s'arrêtera Endrick ? A seulement 16 ans et 96 jours, ce jeune joueur est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien en inscrivant un doublé face à l'Athletico Paranaense. Un exploit pour le buteur, présenté dans son pays comme le nouveau Neymar ou Pelé. Endrick fait a UNE des magasines dans son pays, mais aussi en Europe. Marca avait consacré une large partie de ses pages à ce phénomène, qui suscite l'intérêt des plus grands comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG.

Mercato - PSG : Pour le transfert d'un crack brésilien, Campos est clairement menacé https://t.co/ip2VtpRKn0 pic.twitter.com/LyqZf6pGAk — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Campos se rend au Brésil

Dernièrement, le PSG a lancé les hostilités dans ce dossier Endrick. Comme le confirme Sport, Doha aurait demandé à Luis Campos de se rendre au Brésil afin d'observer les prestations du joueur et d'avancer dans cette opération. Au cours de son voyage, le conseiller sportif du club parisien se serait entretenu avec les proches d'Endrick et serait parvenu à trouver un premier accord sur le salaire. Un point positif pour le PSG, qui doit désormais s'entende avec Palmeiras.

Un premier accord est trouvé avec Campos

Selon l'entourage d'Endrick, aucune proposition n'aurait été transmise par le PSG : « Il n’y a jamais eu d’offre du PSG. C’est un amour ancien du PSG qui date de l’époque où Leonardo était directeur sportif du club de la capitale ». Mais selon Sport, Luis Campos aurait bien transmis une offre de 20M€. Palmeiras aurait refusé cette offre étant donné qu'il attendrait au moins 35M€ dans ce dossier Endrick.

Le Real Madrid et le Barça n'ont pas encore bougé