Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste à 100M€ de Campos lâche une réponse claire sur son avenir

Publié le 26 octobre 2022 à 11h15

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG a activé la piste menant à Antonio Silva afin de renforcer sa défense centrale. Ce dernier, qui intéresse de nombreuses équipes sur le marché, dispose d'une clause libératoire fixée à 100M€. Ce mardi soir, après la victoire de son équipe face à la Juventus en Ligue des champions, il s'est prononcé sur son avenir.

Priorité de Luis Campos pour renforcer sa défense centrale selon les informations exclusives du 10Sport.com, Milan Skriniar est retenu par l'Inter. Le PSG n'a pas le choix et doit penser à d'autres profils. Et selon nos sources, un jeune joueur s'intéresse à un jeune joueur portugais, sous contrat avec le Benfica.

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée dans ce dossier XXL de Campos https://t.co/IlRQJhIzf3 pic.twitter.com/2mfqoF8O3N — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Le PSG pense à Antonio Silva

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG a activé la piste menant à Antonio Silva. Ce dernier dispose d'une clause libératoire fixée à 100M€. Agé seulement de 18 ans, Antonio Siva a inscrit son premier but en Ligue des champions face à la Juventus ce mardi soir (victoire 4-3 du Benfica) et s'est montré aux yeux des plus grands clubs.

« Je suis déjà dans un grand club européen »