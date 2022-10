Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Une grosse annonce tombe pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Publié le 26 octobre 2022 à 11h10

Hugo Chirossel

Écarté pour avoir refusé d’entrer en jeu mercredi dernier face à Tottenham, Cristiano Ronaldo a réintégré le groupe d’Erik ten Hag mardi. Quand bien même, les rumeurs autour d’un départ se font toujours aussi nombreuses. Un retour au Sporting Portugal a notamment été évoqué, mais à en croire Ruben Amorim, cela ne risque pas d’arriver.

Depuis près d’une semaine et la victoire de Manchester United face à Tottenham (2-0), Cristiano Ronaldo s’entraînait en marge du reste du groupe. En effet, le Portugais avait été écarté par Erik ten Hag, après avoir refusé d’entrer en jeu face aux Spurs .

Amorim sur un possible retour de Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo a été réintégré mardi, un départ dans les prochains mois semble de plus en plus probable. Ruben Amorim, entraîneur du Sporting Portugal, a été interrogé sur un possible retour du quintuple Ballon d’Or dans le club de ses débuts.

« Nous n'avons pas l'argent pour payer son salaire »