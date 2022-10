Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son coup de sang, le calvaire de Cristiano Ronaldo bientôt terminé ?

Mercredi dernier, Cristiano Ronaldo n’a pas digéré d’être mis sur le banc contre Tottenham et a donc refusé d’entrer en jeu. Cela n’a pas plu à Erik ten Hag, qui l’a écarté pour la rencontre suivante contre Chelsea. Les relations entre les deux hommes semblent très froides. Mais Cristiano Ronaldo peut encore espérer voir sa situation s’améliorer.

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo sous Erik ten Hag. Le Néerlandais n’hésite pas à se passer de ses services, ce qui ne plaît pas au Portugais. Mercredi dernier, le quintuple Ballon d’Or avait refusé d’entrer en jeu contre Tottenham et a même quitté le stade avant le coup de sifflet final. Cela n’a pas plu à Erik ten Hag, qui l’a écarté du groupe pour le match contre Chelsea. Alors que le point de non retour semble avoir été atteint entre les deux hommes, il y aurait encore une lueur d'espoir pour Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo is back with Man United first team. He has returned to training with the 1st squad today in preparation for Thursday’s game against Sheriff. 🚨🇵🇹 #MUFCErik ten Hag and Ronaldo have been in constant dialogue — Cristiano’s now in contention for next game. pic.twitter.com/Wmgp2lFTqk