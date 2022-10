Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Cristiano Ronaldo… Le Qatar prépare un gros coup

Publié le 25 octobre 2022 à 11h15

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé interroge toujours au PSG, les dirigeants parisiens chercheraient encore un attaquant capable d’évoluer à ses côtés. Dans cette optique, le Qatar serait intéressé à l’idée de recruter Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait déjà demandé à quitter Manchester United cet été et pourrait finir par être exaucé.

Annoncé sur le départ tout au long de l’été, le divorce pourrait bientôt être acté entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Écarté pour avoir refusé d’entrer en jeu mercredi dernier face à Tottenham (2-0), le Portugais n’était pas dans le groupe pour le déplacement sur la pelouse de Chelsea samedi (1-1).

Le PSG intéressé par une arrivée de Ronaldo

Un départ semble de plus en plus probable pour le quintuple Ballon d’Or et le Paris Saint-Germain pourrait en profiter. En effet, Sky Sports Germany indique que le Qatar serait intéressé à l’idée de recruter Cristiano Ronaldo, un moyen également de satisfaire Kylian Mbappé.

L'attaquant réclamé par Mbappé ?