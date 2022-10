Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prêt à faire un gros coup à l'OM ?

Publié le 25 octobre 2022 à 09h45

La rédaction

Joueur indispensable à l’OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson vit désormais des moments assez compliqués avec Igor Tudor. Mécontent de la situation, le père et agent du Brésilien, Marcao, a annoncé un possible départ en janvier. Mais où pourrait aller Gerson ? Au FC Séville, Jorge Sampaoli pourrait bien venir en aide à son ancien chouchou sur la Canebière.

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, Gerson vit des moments très compliqués avec son club. Pourtant indiscutable la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, la donne a changé depuis son départ, ce qui ne plaît pas au clan du joueur.

« On va aller voir ailleurs »

Lors d’un entretien à l’ Équipe ce lundi, Marcao, le père de Gerson, n’avait pas caché sa colère de voir son fils dans cette situation à l’OM. Il a d’ailleurs révélé des envies de partir lors du prochain mercato. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. »

Gerson-Sampaoli, bientôt à nouveau réunis ?