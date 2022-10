Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : MLS, Europe… Grosse mise au point pour Cristiano Ronaldo

Publié le 25 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Resté finalement à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo fait toujours énormément parler sur le mercato. En effet, rien ne va pas pour le Portugais chez les Red Devils et cela pourrait l’amener à quitter le nord de l’Angleterre en janvier. Pour aller où ? Face aux dernières rumeurs, une mise au point a été effectuée.

Le calvaire de Cristiano Ronaldo ne cesse de croitre à Manchester United. Après son coup de sang contre Tottenham, le Portugais a été écarté pour la rencontre face à Chelsea. De quoi un peu plus accentuer les rumeurs d’un transfert dès janvier pour CR7. Et une grosse information a été donnée pour Cristiano Ronaldo : il pourrait quitter l’Europe et rebondir du côté de la MLS.

Mercato : Mendes a enfin trouvé la solution pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/W6ZrxsOlR2 pic.twitter.com/phirs6PYMu — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

« La priorité de Cristiano Ronaldo a toujours été de continuer en Europe »

Direction donc les Etats-Unis pour Cristiano Ronaldo ? Pour Caught Offside, Fabrizio Romano a fait le point à propos du Portugais. Et une autre version a été apportée pour l’avenir du joueur de Manchester United : « Je me suis renseigné à propos de ces histoires sur la MLS, mais la priorité de Cristiano Ronaldo a toujours été de continuer en Europe ».

Rien n’a changé pour Cristiano Ronaldo