Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à renoncer à 170M€ au PSG ?

Publié le 25 octobre 2022 à 03h45

Malgré un contrat XXL avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait bien faire ses valises dans les mois à venir. En effet, il est de plus en plus question d’un possible transfert du Français lors du prochain mercato estival. Alors que Mbappé pourrait donc quitter le PSG, il devrait par la même occasion renoncer à un gros pactole. Explications.

En mai dernier, le PSG frappait fort en prolongeant Kylian Mbappé, qui semblait pourtant promis au Real Madrid. Le Français a ainsi signé un nouveau contrat, qui a de quoi donner le vertige si l’on en croit les informations du Parisien . En effet, les chiffres évoqués sont affolants. Mbappé toucherait une véritable fortune avec le PSG.

70M€ déjà versés

En plus d’un salaire XXL et d’une prime à la signature affolante, Kylian Mbappé disposerait également d’une prime de fidélité. Et comme révélé par Le Parisien , 70M€ auraient déjà été versés sur le compte du numéro 7 du PSG.

170M€ encore en attente

Néanmoins, selon le quotidien régional, les versements de cette prime à la signature ne seront effectués que si Kylian Mbappé est toujours au PSG au terme de chaque mercato estival. Ainsi, si le Français part l’été prochain, il devrait renoncer aux 80M€ prévus pour septembre 2023, mais aussi aux 90M€ prévus pour septembre 2024 au cas où il activait son année supplémentaire en option avec le PSG.