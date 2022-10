Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation à 2Mds€ sur le Qatar

Publié le 25 octobre 2022 à 01h15

Arthur Montagne

Arrivé en 2011 au PSG par le biais de son fonds d'investissement QSI, le Qatar n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer l'effectif parisien d'autant plus que le régime fiscal en France en fait pas les affaires des Qataris. C'est en revanche le jackpot pour l'Etat français.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. Et pour cause, le club de la capitale a été vendu à QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Depuis cette date, plusieurs grandes stars ont rejoint le PSG à l'image de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, entre autres. Et si les sommes déboursées par le Qatar ont fait jaser, cela rapporte gros à l'Etat français.

Le PSG, roi des cotisations sociales

En effet, alors que le PSG possède l'une des masses salariales les plus importantes du football mondial, une étude réalisée par le centre de droit et d’économie du sport de Limoges en juin 2021 révèle qu'au total, le PSG a versé 1,9 milliard d'euros de contributions sociales et fiscales en 10 ans. Une somme colossale directement tombée dans les caisses de l'Etat.

Et ce n'est pas fini !