Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti reçoit un énorme appel du pied

Publié le 25 octobre 2022 à 01h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio partira librement et gratuitement dans un nouveau club à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pensionnaire du RB Leipzig, Dani Olmo a pris position sur l'avenir de l'attaquant merengue, avant de lui lancer un énorme appel du pied.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio pourrait ne plus faire long feu au Santiago Bernabeu. En effet, l'attaquant merengue changera de club librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne rempile pas d'ici-là.

«Marco est un joueur incroyable, avec un pied gauche unique»

Conscient de la situation contractuelle de Marco Asensio, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités dernièrement. « Marco Asensio ? Nous n'avons pas parlé du contrat. Marco est un joueur de l'équipe en qui j'ai confiance. Il a très peu joué, mais il montre toujours des choses sur les minutes que je lui donne. Il aura plus de minutes à l'avenir. Après la Coupe du monde, nous parlerons de son contrat », a confié le technicien italien en conférence de presse ce mercredi.

«Si je pourrai le convaincre de rejoindre Leipzig ? Bien sûr, les yeux fermés»