Mercato - PSG : Campos reçoit un message clair pour la sensation de ce début de saison

Publié le 24 octobre 2022 à 23h15

Axel Cornic

Arrivé sur la pointe des pieds lors du dernier mercato, Khvicha Kvaratskhelia est en train d’exploser au Napoli et impressionne tous les observateurs. Suffisant pour que les plus grands clubs s’intéressent à lui comme le PSG ou encore Manchester City, mais aux pieds du Vésuve on compte bien le garder le plus longtemps possible.

Un nom peu commun qui était méconnu il y a encore quelques mois et qui est désormais sur toutes les lèvres. Khvicha Kvaratskhelia, déjà surnommé « Kvaradona » par les supporters du Napoli, est la grande révélation de ce début de saison. 7 buts et 8 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues ont fait de lui le nouveau roi de Naples, mais surtout la nouvelle cible des grands d’Europe.

Une nouvelle clause à 75M€

Le PSG, Manchester City ou encore la Juventus et Chelsea le suivent de près, mais le Napoli aurait l’intention de lui faire signer un nouveau contrat pour éloigner le danger, seulement quelques moi après on arrivée. En Italie, on explique que cela servira surtout à augmenter son salaire, ainsi qu’insérer une clause de départ d’un montant minimum de 75M€.

« Personne nous a parlé d’un nouveau contrat »

Interroge par la télévision géorgienne, le père de Khvicha Kvaratskhelia a toutefois calmé les choses autour de cette prolongation. « Personne nous a parlé d’un nouveau contrat. D’ailleurs, Khvicha n’y pense même pas en ce moment, il veut seulement jouer » a expliqué Badri Kvaratskhelia, au micro d’ Imedi TV . « Il a lu quelques informations de mercato, c’est vrai, mais ça ne le touche pas du tout ».

