Transferts - PSG : Une offre de 20M€ formulée par Campos ? Une nouvelle révélation tombe

Publié le 24 octobre 2022 à 23h30 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 23h31

Pierrick Levallet

Pépite de Palmeiras, Endrick affole déjà l’Europe. L’attaquant de 16 ans a l’embarras du choix pour son avenir puisque de nombreux clubs européens, dont le PSG, le suivraient de près. D’ailleurs, la presse espagnole a annoncé que le club de la capitale avait dégainé une première offre pour Endrick. Mais Palmeiras est rapidement venu démentir l’information.

À seulement 16 ans, Endrick est pressenti pour être la nouvelle sensation du football brésilien. L’attaquant de Palmeiras affiche un potentiel énorme et est déjà convoité par les plus grands clubs européens. Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea, et même le PSG suivraient de près l’évolution d’Endrick. D’ailleurs, le club de la capitale serait déjà passé à l’action pour la pépite brésilienne.

Le PSG est passé à l’action pour Endrick

Comme révélé par Sport , Luis Campos aurait dégainé une offre de 20M€ pour convaincre Palmeiras de lui céder Endrick en 2024, lorsque le joueur sera majeur. La formation parisienne ne veut pas se faire devancer par ses concurrents et compterait donc accélérer les choses pour l’attaquant de 16 ans. Si le Real Madrid et le FC Barcelone semblent en meilleure position, le PSG aurait tout de même tenté sa chance.

Palmeiras dément

Toutefois, Palmeiras est venu démentir cette information auprès de Globo . En interne, on affirme que si une telle offre avait atterri sur le bureau de la direction du club brésilien, elle aurait été directement refusée. Palmeiras attendrait une somme nettement supérieure pour Endrick. Le montant de la clause libératoire de l’attaquant de 16 ans étant fixé à 60M€. Palmeiras voudrait donc une opération avoisinant ce prix-là pour sa pépite.

Un départ pas avant 2024 pour Endrick

Par ailleurs, Endrick ne devrait pas rejoindre l’Europe maintenant. S’il a l’embarras du choix pour son avenir, l’attaquant de 16 ans ne pourra quitter le Brésil qu’à ses 18 ans, en juillet 2024 donc. Le PSG a encore un peu de temps pour essayer de convaincre Palmeiras. Les autres prétendants d’Endrick également. À suivre...