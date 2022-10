Foot - Mercato

Transferts : Attendu au Real Madrid, il va mettre le feu au mercato

Publié le 24 octobre 2022 à 22h00

Thomas Bourseau

Bruno Guimarães figurerait dans les petits papiers du Real Madrid dans le cadre des prochaines sessions estivales des transferts. Pour autant, Chelsea en pincerait également pour l’international brésilien, au point de potentiellement dégainer une offre à Newcastle cet hiver ?

En moins d’une année civile passée à Newcastle où il avait déposé ses valises en provenance de l’OL en janvier dernier, Bruno Guimarães a fait forte impression. Que ce soit au niveau du staff technique d’Eddie Howe, des supporters des Magpies et même des concurrents du club anglais. En effet, un pensionnaire de Premier League s’inviterait à la fête après que le Real Madrid ait fait part de son intérêt en coulisse.

Après le Real Madrid, Chelsea s’attaque à Bruno Guimarães

Pour GiveMeSport , le journaliste Simon Philips s’est confié sur la volonté des dirigeants de Chelsea de considérablement renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Graham Potter pour cet hiver et l’été prochain. « On m'a dit qu'en ce moment, Chelsea s'intéresse à Edson Alvarez de l'Ajax, Moises Caicedo de Brighton, Weston McKennie de la Juventus, et Bruno Guimaraes de Newcastle. Ce dernier semble ambitieux. Chelsea a une liste restreinte de milieux de terrain qu'ils regardent en priorité en janvier, et à nouveau en été ».

«Mon plan est juste de faire de mon mieux à Newcastle»