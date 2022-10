Foot - Mercato

Mercato : Courtisé par Ancelotti, il risque de snober le Real Madrid

Publié le 24 octobre 2022 à 01h30

Thomas Bourseau

Alors que Carlo Ancelotti aurait des vues sur Bruno Guimarães dans le cadre d’un éventuel transfert au Real Madrid, Newcastle aurait prévu de contrer le champion d’Europe en prolongeant le contrat du Brésilien.

Bruno Guimarães fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. En effet, l’ancien de l’OL s’est fait remarquer grâce à ses performances à Newcastle depuis son transfert chez les Magpies l’hiver dernier. Au point où Carlo Ancelotti s’intéresserait à son profil pour un éventuel transfert au Real Madrid.

Bruno Guimarães évoque l’intérêt du Real Madrid

Pour Sky Sports , Bruno Guimarães a confié être touché par un tel intérêt de la part du champion d’Europe, mais se dit concentré sur ses objectifs à Newcastle où son contrat court jusqu’en juin 2026. « C'est toujours agréable quand des équipes vous regardent, mais mon plan est juste de faire de mon mieux à Newcastle. Le reste, je le laisse à mon agent. Il me reste trois ou quatre ans de contrat ».

Newcastle veut prolonger Guimarães