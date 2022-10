Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son départ, Milik s’enflamme pour Tudor

Publié le 24 octobre 2022 à 00h15

Pierrick Levallet

Prêté avec option d’achat à la Juventus cet été, Arkadiusz Milik a été poussé vers la sortie par l'écurie phocéenne. Malgré son changement de club, le Polonais continue de suivre les performances de l’OM. Et l’attaquant de 28 ans n’a pas manqué de souligner l’apport d'Igor Tudor en ce début de saison.

N’étant pas vraiment le profil idéal pour évaluer dans le schéma de jeu d’Igor Tudor, Arkadiusz Milik a été prêté avec option d’achat à la Juventus. Sous Massimiliano Allegri, le Polonais dispose d'un temps de jeu assez régulier. Loin de l'OM, Arkadiusz Milik continue de suivre les résultats du club. Et il salue le travail d'Igor Tudor.

Pour Milik, Tudor «fait de très bonnes choses» à l’OM

Dans un entretien accordé à L’Equipe , Arkadiusz Milik a souligné l’apport d’Igor Tudor à l’OM : « Des différences entre la Ligue 1 et la Serie A ? Oui, quand même. Évidemment, cela dépend des joueurs et des entraîneurs. Aujourd'hui, par exemple, un entraîneur "italien" (*) est arrivé à Marseille et fait de très bonnes choses là-bas, et ce sont des choses qu'il faisait en Serie A. Mais ici, en Italie, il y a plus de tactique, à l'entraînement comme en match, alors qu'en France il y a plus d'espaces pour des joueurs rapides, des joueurs de côté qui courent. »

Un bon début de saison avant de sombrer au classement

Si les résultats ne sont plus vraiment au rendez-vous ces dernières semaines, l’OM d’Igor Tudor avait tout de même réalisé un bon début de saison. Le club olympien talonnait le PSG, leader de la Ligue 1, avant de sombrer au classement. Même loin de la Canebière, Arkadiusz Milik continue de suivre les performances de l’OM.