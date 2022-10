Foot - Mercato

Transferts : Pep Guardiola annonce la couleur pour Erling Haaland

Publié le 23 octobre 2022 à 23h30

Thomas Bourseau

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola sait pertinemment à quel point la cote d’Erling Braut Haaland grandi de jour en jour sur le marché et dans le cadre d’un éventuel transfert à l’avenir. De quoi permettre au coach de Skyblues de faire part de sa joie de compter Haaland dans les rangs de City.

Après deux ans et demi passés au Borussia Dortmund, Erling Braurt Haaland a quitté le BvB au printemps dernier. Le Real Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester United, le Bayern Munich ou encore le PSG ont tous été liés à un moment donné au feuilleton Haaland. Mais finalement, c’est du côté de Manchester City, ancien club de son père Alf-Inge, que le Norvégien a déposé ses valises.

«On est immensément heureux de l’avoir ici avec nous»

Un choix qui a été salué par son entraîneur Pep Guardiola qui n’a pas caché sa joie d’avoir à sa disposition les services d’Erling Braut Haaland au micro de Canal+. « On est immensément heureux de l’avoir ici avec nous. Il s’adapte très bien, parce que c’est un garçon fantastique. Il est aimé de tout le monde, il est généreux et a les pieds sur terre. Il est parfait. Nous sommes si satisfaits qu’il nous ait choisi parce qu’il avait le monde à ses pieds pour choisir quelle allait être la suite de sa carrière. Il nous a choisi et nous sommes heureux de l’avoir ici ».

