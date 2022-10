Foot - Mercato

Mercato : Pour son transfert, Cristiano Ronaldo a tranché

Publié le 23 octobre 2022 à 21h30

Thomas Bourseau

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United pourrait ne pas se terminer de la meilleure des manières. Pas dans les plans d’Erik Ten Hag, le Portugais serait prêt à plier bagage dès cet hiver où Chelsea lui ouvrerait grand la porte de Stamford Bridge. Au point où Ronaldo serait prêt à faire des concessions financières.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo. À Manchester United, le Portugais n’est plus vraiment intouchable et Erik Ten Hag ne compte pas sur lui depuis quelque temps, choisissant de titulariser d’autres éléments de son effectif à sa place. De quoi particulièrement agacer le Portugais qui a craqué mercredi soir lors de la réception de Tottenham à Old Trafford (2-0), quittant le stade avant même le coup de sifflet final après n’être pas entré en jeu. Ce qui a engendré sa non-convocation pour le match face à Chelsea samedi (1-1).

Chelsea de retour à la charge cet hiver ?

Les rumeurs au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo vont bon train et il semblerait qu’aller au bout de son contrat jusqu’en juin prochain ne soit plus vraiment d’actualité. En effet, la situation deviendrait insoutenable à Manchester United, au point où un transfert au cours du mercato hivernal serait une réelle possibilité pour… Chelsea ! D’après Sunday World, les Blues pourraient raviver leur intérêt estival en offrant un contrat courte durée à Ronaldo au mois de janvier.

Ronaldo veut rejoindre Chelsea et est prêt à baisser son salaire