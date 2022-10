Foot - Mercato

Mercato : Lionel Messi dicte l’avenir de Cristiano Ronaldo

Publié le 23 octobre 2022 à 22h15

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des rivaux de longue date désormais et les deux joueurs se sont tirés vers le haut pendant de longues années en Espagne. Détenteur du record de buts en Ligue des champions, Ronaldo aurait la ferme volonté de maintenir son écart avec l’attaquant du PSG, de quoi l’inciter à rester en Europe pour son prochain transfert.

Cristiano Ronaldo n’est plus intouchable à Manchester United. En effet, alors que le contrat du Portugais arrivera à expiration en juin prochain, le principal intéressé pourrait quitter Old Trafford dès le mercato hivernal en raison de sa situation sportive sous Erik Ten Hag. Remplaçant de luxe, Cristiano Ronaldo n’est pas satisfait de son nouveau statut et compterait s’en aller en janvier.

Direction la MLS ?

D’après Sunday World , la Major League Soccer serait une possibilité pour la suite de sa carrière. Des intérêts seraient déjà à noter outre-Atlantique pour Cristiano Ronaldo. De quoi confirmer la tendance évoquée par AS ces dernières heures qui a affirmé que Ronaldo commencerait à se faire une raison quant à son avenir et que la MLS devenait de plus en plus probable.

Ronaldo veut rester en Europe et creuser un écart avec Messi