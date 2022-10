Foot - Mercato

Transferts : Une offre va être dégainée pour Cristiano Ronaldo

Publié le 23 octobre 2022 à 18h15

Thomas Bourseau

Plus indiscutable à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas honorer son contrat jusqu’à son terme et quitter les Red Devils dès le mercato hivernal. Et ça tomberait bien puisque Chelsea semblerait être prêt à lancer une offensive en janvier

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas s’éterniser du côté de Manchester United où rien ne va plus pour le quintuple Ballon d’or. Tout bonnement indéboulonnable la saison passée, Ronaldo a cherché à quitter le club mancunien à l’intersaison pour se lancer un nouveau challenge ailleurs, en vain puisque Thomas Tuchel lui avait fermé la porte de Chelsea comme Sunday World l’a affirmé ce dimanche.

Un départ dès janvier pour Ronaldo ?

Ne disposant plus d’un statut de titulaire à Manchester United, Cristiano Ronaldo semble destiné à quitter le club mancunien où son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, et peut-être même plus tôt que prévu, à savoir lors du mercato hivernal.

