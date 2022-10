Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les grandes révélations de Milik sur son départ de l'OM

Publié le 23 octobre 2022 à 21h00

Annoncé avec insistance à la Juventus ces derniers mois, Arkadiusz Milik a finalement rejoint la Vieille Dame cet été. L’Olympique de Marseille n’a pas voulu conserver l’attaquant polonais et a donc vu d’un bon œil l’offre de prêt formulée par l’écurie turinoise. Une opération sur laquelle est revenu l’attaquant de 28 ans.

N’étant pas parvenu à pleinement s’imposer dans la cité phocéenne, Arkadiusz Milik n’a pas été retenu par l’OM lors du dernier mercato estival. Une aubaine pour la Juventus, qui a décidé de recruter l’attaquant polonais de 28 ans sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 7M€ (+2M€ de bonus). L’avenir de Milik s’écrit désormais du côté de Turin, où il s’est rapidement intégré, avec 4 buts en 13 apparitions. Dans un entretien accordé à L’Équipe , l’ancien joueur de l’OM est revenu sur cette opération.

« En quelques jours je suis arrivé ici »

« Mes premiers contacts ? C'était avant le match contre Nantes (2-1, le 20 août), où je suis resté sur le banc. Ensuite, c'est allé très vite, et en quelques jours je suis arrivé ici. Après, les vrais premiers contacts avec la Juve, c'est quand j'étais à Naples, cela remonte un peu. Les choses n'avaient pas tourné dans le bon sens, donc nous sommes contents d'avoir réussi à nous trouver, finalement », confie Arkadiusz Milik.

« J'étais heureux à Marseille. (…) Mais j'ai eu une possibilité et j'ai voulu la saisir »