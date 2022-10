Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre en préparation pour ce plan B de Campos ?

Publié le 23 octobre 2022 à 20h45 - mis à jour le 23 octobre 2022 à 20h45

Pierrick Levallet

Alors que le PSG a prévu de retenter sa chance avec Milan Skriniar, cela n'empêche Luis Campos de garder un œil sur des alternatives. Le conseiller sportif parisien aurait déjà identifié son plan B en la personne d’Evan Ndicka. Mais la Juventus serait également à l’affût pour le défenseur de 23 ans. Et la formation turinoise pourrait passer à l’action dès cet hiver.

Cet été, le PSG avait à coeur de faire venir un nouveau défenseur central. Luis Campos avait alors jeté son dévolu sur Milan Skriniar, qui arrivait dans la dernière année de son contrat. Cependant, l’Inter n’a jamais bougé de ses positions dans ce dossier. Aucun accord n’a pu être trouvé et le transfert est tombé à l’eau. Toutefois, le PSG n’aurait pas abdiqué pour autant.

Le PSG ne lâche rien pour Skriniar, Campos a un plan B

Selon les informations exclusives du 10 Sport, le PSG n’a clairement pas lâché l’affaire pour Milan Skriniar. Luis Campos va continuer de pousser. Mais si l’Inter retient encore le Slovaque, le conseiller sportif parisien ne se retrouvera pas sans option puisqu’il aurait un plan B avec Evan Ndicka. Cependant, le Portugais pourrait se faire surprendre sur ce dossier.

La Juventus se tient prête pour janvier