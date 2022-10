Foot - Mercato

Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo... Toutes les infos mercato du 23 octobre

Publié le 23 octobre 2022 à 12h03

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le mercato de Campos plombé par... la blessure de Varane ?

Priorité du PSG en vue du mercato d'hiver, Milan Skriniar voit son contrat s'achever en juin prochain avec l'Inter Milan. Mais alors que le club de la capitale semble idéalement placé, la blessure de Raphaël Varane pourrait plomber les plans du PSG. Et pour cause, selon les informations de Calciomercato.it , Manchester United pourrait se positionner dans ce dossier si jamais l'absence de l'international français est plus longue que prévu.



Chelsea évoque un transfert de Cristiano Ronaldo

En grande difficulté du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien se retrouver sur le marché dès le mois de janvier. Et Chelsea pourrait bien faire partie des clubs intéressés. Néanmoins, Graham Potter a préféré botter en touche. Après le nul contre Manchester United (1-1), à la question de savoir si Todd Boehly lui a présenté l'opportunité de signer Cristiano Ronaldo, le coach des Blues n'a pas été très loquace : « Je ne parle jamais de joueurs qui ne sont pas de Chelsea . »



EXCLU : Le PSG ouvre la porte à une prolongation pour Sergio Ramos

Comme Lionel Messi, Sergio Ramos voit son contrat s'achever en juin prochain. Une situation qui pousse le PSG à s'activer et selon nos informations, le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos pour négocier un nouveau bail avec le défenseur espagnol. Les discussions n'ont pas encore débuté entre les deux parties, mais les choses sont désormais claires : le PSG veut prolonger Sergio Ramos.



