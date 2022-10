Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos s'active pour réparer une grosse erreur du mercato

Publié le 23 octobre 2022 à 12h30

Après avoir raté le coche l’été dernier pour le transfert de Milan Skriniar, le PSG reviendra à la charge cet hiver. Dans le même temps, comme nous vous l’avons révélé, le club de la capitale suit toujours Antonio Silva, le défenseur du Benfica Lisbonne. Le Qatar a également validé la prolongation de Sergio Ramos, des discussions peuvent donc débuter prochainement.

Depuis le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de Christophe Galtier, une chose a changé au PSG : le système. Même si le nouvel entraîneur parisien est revenu à un 4-3-3 classique lors des deux dernières sorties du PSG, le 3-4-3 est privilégié depuis le début de saison. Et pour jouer de cette manière, il faut du monde dans l’axe. L’été dernier, afin d’épauler Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, Luis Campos a voulu faire venir Milan Skriniar, sans succès.

Le PSG y croit toujours pour Skriniar

Pas de quoi anéantir les espoirs du PSG pour autant. D’après les informations exclusives du 10 Sport , Luis Campos prépare une nouvelle offensive pour l’hiver prochain. Du côté de l’Inter Milan, on refuse de laisser partir Milan Skriniar. En revanche, une élimination en Ligue des Champions permettra à l’international slovaque de quitter l’Italie. Vu la position de l’Inter Milan en C1, le PSG a anticipé en se positionnant sur un autre dossier chaud.

EXCLU @le10sport : Le PSG ouvre la porte à une prolongation de Sergio Ramos https://t.co/owhQ0SQbhu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 23, 2022

Un crack dans le viseur, Ramos prolongé : Campos sur tous les fronts

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG a toujours un œil sur Antonio Silva, le très prometteur défenseur du Benfica Lisbonne. Après avoir tenté sa chance l’été dernier, le club de la capitale reviendra à la charge dans les mois à venir, même si la concurrence est féroce avec notamment le Real Madrid et Manchester City. En attendant de renforcer ce secteur, le PSG espère aussi le consolider. A commencer par une prolongation de Sergio Ramos. D’après nos informations, le PSG est ouvert à la discussion même si les négociations n’ont pas encore démarré. Toutefois, le Qatar a déjà validé l’idée. Il n’y a plus qu’à !