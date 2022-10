Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG ouvre la porte à une prolongation pour Sergio Ramos

Publié le 23 octobre 2022 à 09h00

La rédaction

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos a marqué des points ces dernières semaines. Et selon nos informations, les dirigeants parisiens sont désormais ouverts à la discussion pour envisager une prolongation de son aventure à Paris.

Deux stars du PSG arrivent en fin de contrat. Au 30 juin 2023, Lionel Messi et Sergio Ramos voient leur bail arriver à échéance. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos s’active pour prolonger la star argentine. Les dirigeants qataris ont validé sportivement la possibilité de poursuivre avec le sextuple Ballon d’Or. S’il accepte, les deux parties discuteront ensuite de la partie financière. Déterminé à le conserver, Luis Campos fait le nécessaire pour le convaincre de rester.

EXCLU @le10sport : Un désaccord financier à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG▶️ La prime à la signature de Kylian Mbappé (environ 150 M€) fait l’objet d’un étalement. Un paiement devait intervenir fin septembre, il n’a pas eu lieu…https://t.co/VmBQBAGIHd — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 21, 2022

Le patron est de retour

Pour Sergio Ramos, les choses étaient plus complexes il y a encore quelques semaines. Après une première saison minée par les blessures et les rechutes, l’Espagnol n’a pas envoyé beaucoup de signaux positifs à ses dirigeants. Après une bonne préparation, Sergio Ramos s’installe dans son rôle parisien et redevient le patron qu’il était au Real Madrid. Sa relation avec Christophe Galtier est excellente et son influence sur le vestiaire grandissante.

Encore pour Sergio Ramos ?

Selon nos informations, le dossier Sergio Ramos commence donc à s’ouvrir du côté des dirigeants. Si aucune discussion concrète n’a encore été abordée avec ses représentants, Paris ouvre aujourd’hui clairement la porte à une possible prolongation de contrat. Les décideurs parisiens basés à Doha ont validé le dossier, sportivement. Luis Campos peut donc avancer et tenter d’explorer le terrain d’une prolongation. Restera à trouver un terrain d’entente financier, exactement comme pour Lionel Messi. Actuellement, Sergio Ramos touche environ 8 millions d’euros par saison. Il fêtera ses 37 ans en mars prochain.