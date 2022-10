Foot - Mercato

Mercato : Une réponse tombe pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Alors que Manchester United a arraché le point du match nul samedi sur la pelouse de Chelsea (1-1), Cristiano Ronaldo n’a pas pris part à cette rencontre. En effet, le Portugais a été écarté par Erik ten Hag après les événements survenus face à Tottenham jeudi dernier. Son avenir est toujours au cœur des débats, après la rencontre, Graham Potter a d’ailleurs été interrogé sur un possible intérêt des Blues pour le quintuple Ballon d’Or.

L’avenir de Cristiano Ronaldo n’en finit plus de faire parler. Alors qu’il avait demandé à s’en aller l’été dernier, l’international portugais de 37 ans est moins utilisé cette saison. Erik ten Hag lui préfère Marcus Rashford à la pointe de l’attaque de Manchester United, et les derniers résultats lui donnent raison.

Samedi, les Red Devils ont arraché le point du match nul sur la pelouse de Chelsea (1-1), grâce à un but dans le temps additionnel de Casemiro. Cristiano Ronaldo quant à lui n’était pas présent avec le reste de ses coéquipiers. Ayant refusé d’entrer en jeu jeudi dernier face à Tottenham (2-0), il a été écarté pour cette rencontre.

Graham Potter when asked if Todd Boehly presented him with the chance to sign Cristiano Ronaldo: "I never speak about players that aren't Chelsea players". 🔵🇵🇹 #CFC @footballdaily pic.twitter.com/tY6uYexGzq