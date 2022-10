Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après son départ du PSG, il vide son sac sur son transfert

Publié le 23 octobre 2022 à 10h00

En manque de temps de jeu au PSG, Arnaud Kalimuendo n'a eu d'autre choix que de quitter la capitale française. Désireux d'enchaîner les rencontres, le jeune buteur de 20 ans a pris la décision de rester en Ligue 1 et de s'engager avec Rennes jusqu'en 2027. Alors que son équipe défie Angers ce dimanche, il est revenu sur son transfert lors du dernier mercato.

Ses bonnes prestations observées au Japon lors de la préparation ne lui ont pas suffi à obtenir une place de titulaire au PSG. La faute à une concurrence de taille en attaque. Prêté ces derniers mois au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a pris la décision, à l'instar d'autres titis, de quitter son club formateur. Courtisé par plusieurs équipes anglais comme Leeds, le buteur de 20 ans a pris la décision de rester en France. Kalimuendo s'est engagé avec Rennes jusqu'en 2027. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, il a livré ses vérités sur son été agité.

« Une frustration d’avoir quitté le PSG ? Non, du tout»

Questionné tout d'abord sur son passage au PSG, Kalimuendo n'a exprimé aucun regret. « Une frustration d’avoir quitté le PSG ? Non, du tout. Je savais ce que je voulais, le club aussi. J'ai toujours été bien traité et je repars de là-bas sans amertume. Je suis un titi, j'ai fait toutes les cases possibles depuis les moins de 10 ans et pour moi, c'est une fierté d'avoir pu jouer au Parc. Je n'en retiens que du positif. Si le PSG m’a cédé par souci économique ? Mais je savais que ça allait être très dur de jouer. La progression, ça passe par le temps de jeu, ce que je retrouve à Rennes » a-t-il lâché.

« Je voulais jouer ici, avec des joueurs que je connais »

Il a ensuite justifié son choix de rejoindre Rennes. « Thiago Motta me répétait : "Joie football". Pour lui, il fallait à la fois respecter les positions et garder la notion de plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Rennes, avec un foot qui me plaisait, et pour découvrir l'Europe. Il n'y avait pas d'autre décision possible, je n'ai pas pensé Premier League, je voulais jouer ici, avec des joueurs que je connais. J’ai regardé pas mal de matches la saison passée, je voyais comment jouaient Martin (Terrier) ou "Bourige" (Benjamin Bourigeaud), et s'imaginer avec eux dans le système du coach (4-4-2) me plaisait énormément » a déclaré le titi.

