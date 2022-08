Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour le transfert de Kalimuendo, il n’y avait aucun doute

Publié le 17 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Arnaud Kalimuendo aurait pu se lancer une expérience à l’étranger, lui qui avait particulièrement la cote en Angleterre. Mais finalement, Kalimuendo a pris la décision de s’engager en faveur du Stade Rennais après son départ du PSG. Et dans l’esprit du Français, il n’y a jamais eu l’ombre d’un doute.

Amené à potentiellement bousculer la hiérarchie sur le long terme au PSG après ses deux prêts réussis au RC Lens, Arnaud Kalimuendo n’a pas passé l’été à Paris. Et bien qu’il ait fait forte impression auprès de Christophe Galtier et de son staff durant la préparation au Japon, Kalimuendo n’a pas échappé au transfert et a fait le choix de rester en France.

Kalimuendo voulait parfaire sa formation en France

Lors de sa conférence de presse de présentation qui a eu lieu dans la journée de mardi, Arnaud Kalimuendo n’a pas vraiment caché les raisons de sa venue au Stade Rennais alors que Leeds et des clubs étrangers avaient formulé un intérêt pour s’attacher ses services. « Je voulais continuer mon développement. Je voulais aussi jouer l’Europe. Je savais que Rennes répondait à ces éléments. C’est la meilleure décision que j’ai prise pour moi et pour le club ». Kalimuendo voulait donc après le PSG et des prêts au RC Lens, rester en France.

Rennes cochait toutes les cases