Mercato - PSG : Les vérités de cet indésirable de Campos sur son été agité

Publié le 22 octobre 2022 à 22h10

En manque de temps de jeu au PSG, Arnaud Kalimuendo a décidé de débuter une nouvelle aventure, loin de la capitale. Courtisé par plusieurs grandes équipes françaises et étrangères, le jeune buteur a finalement décidé de rejoindre la Bretagne et de s'engager avec Rennes. Ce samedi, le joueur a justifié sa décision.

A chaque mercato, la même rengaine. Les jeunes joueurs, formés au sein du PSG, perdent patience et réclament un départ pour poursuivre leur progression. C'est le cas d'Arnaud Kalimuendo qui, malgré une bonne préparation, n'avait que très peu de chances d'enchaîner les rencontres en raison de la concurrence dans le secteur offensif.

Kalimuendo ne manquait pas de prétendants

Prêté ces deux dernières saisons au RC Lens, Arnaud Kalimuendo était convoité par de nombreuses équipes étrangères comme Leeds. En France, Nice avait également coché son nom, mais c'est finalement Rennes qui a raflé la mise. Le club breton a dépensé près de 20M€ dans ce dossier Kalimuendo.

« Je voulais jouer ici, avec des joueurs que je connais »