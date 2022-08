Foot - Mercato - PSG

Révélations sur le transfert de Kalimuendo

Après deux ans passés en prêt du côté du RC Lens, Arnaud Kalimuendo faisait son retour cet été au PSG. Désirant s’imposer dans son club formateur, le Titi parisien a finalement été vendu. Si l’Angleterre lui faisait les yeux doux, Kalimuendo a préféré rester en Ligue 1 et rejoindre Rennes contre 25M€. Et le jeune attaquant aurait même pu faire partie du club breton plus tôt…

Arnaud Kalimuendo est revenu au PSG cet été après deux belles saisons en prêt du côté du RC Lens. Courtisé notamment par Leeds en Angleterre, le Titi parisien préférait s’imposer au sein de son club formateur. Le jeune attaquant a d’ailleurs montré de belles choses durant la pré-saison du club de la capitale. Mais ça n’a pas suffi, le PSG a décidé de le vendre. Et Kalimuendo a donc décidé de rester en France et de s’offrir un nouveau challenge à Rennes où il a signé pour 25M€ !

« C’est quelqu’un que je suis depuis plusieurs années »

Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes, est revenu sur l’arrivée de Kalimuendo, avouant qu’il le suivait déjà depuis un moment : « C’est quelqu’un que je suis depuis plusieurs années. J’ai vu ses premiers pas quand il jouait en Gambardella avec le PSG. Il m’avait fait forte impression à l’époque. J’ai suivi son parcours. Stéphane Roche, son ancien entraîneur au PSG, m’en parlait souvent. Ce qui me séduit, c’est un 9 avec beaucoup de mobilité, capable de jouer dans les petits espaces ».

