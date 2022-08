Foot - Mercato - PSG

PSG : Antero Henrique refait le même coup sur le mercato

Publié le 21 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à renflouer ses caisses cet été, le PSG a pu compter sur la vente de certains de ses Titis. Arnaud Kalimuendo et Alphonse Areola ont rapporté plus de 30M€ à leur club formateur, en attendant la vente d'Eric Dina Junior Ebimbe qui devrait être comprise entre 6 et 7M€. Mais ce n'est pas la première fois que le PSG vend ses jeunes. Et Antero Henrique est même un spécialiste dans ce domaine. Analyse.

Une nouvelle fois contraint de vendre, le PSG se tourne vers son centre de formation. Bien que l'effectif de Christophe Galtier regorge de joueurs indésirables, ces derniers sont difficiles à vendre compte tenu de leur méforme ou de leurs salaires très importants. Ce qui n'est pas le cas des jeunes joueurs. Ainsi, cet été, le PSG s'est déjà de plusieurs jeunes issus de sa formation. C'est le cas d'Alphonse Areola. Après avoir enchainé les prêts, le portier a été transféré à West Ham pour environ 10M€. Plus récemment, c'est Arnaud Kalimuendo qui a rejoint le Stade Rennais contre chèque supérieur à 20M€ tandis qu'Eric Dina Junior Ebimbe a quant à lui été transféré à l'Eintracht Francfort pour un peu moins de 7M€. En ajoutant Thierno Baldé (Troyes) et Nathan Bitumazala (KAS Eupen), le PSG a donc récupéré environ 30M€ rien qu'avec ses jeunes. Mais ce n'est pas une première. Et Antero Henrique était déjà à la manœuvre.

2018 : Ikoné, Edouard... les premières grosses ventes des Titis

En effet, dès 2018, le dirigeant portugais, alors directeur sportif du PSG, comprend que pour renflouer les caisses du club, s'appuyer sur les Titis peut rendre services. C'est ainsi que Jonathan Ikoné s'engage avec le LOSC pour 5M€ tandis que Yacine Adli rejoint les Girondins de Bordeaux pour une somme à peine supérieure. Odsonne Edouard rapportera quant à lui le double puisqu'il rejoindra le Celtic Glasgow pour 10M€. A chaque fois, des pourcentages à la revente sont inclus ce qui a permis au PSG de récupérer encore quelques millions d'euros puisque les trois joueurs ont changé de club depuis 2018. Jonathan Ikoné a signé à la Fiorentina pour 14M€ et croisera Yacine Adli sur les pelouses de Serie A puisque ce dernier a rejoint l'AC Milan pour 8M€. Enfin, Odsonne Edouard évolue désormais à Crystal Palace qui avait lâché 17M€ pour son transfert.

2019 : C'est le jackpot pour le PSG grâce aux jeunes

Fort de cette expérience, Antero Henrique remet ça l'année suivante. Il faut dire que le PSG doit trouver 60M€ pour boucler son exercice comptable et répondre aux exigences du fair-play financier. Ce sera fait grâce à ses jeunes. Les deux transferts les plus marquants sont ceux de Christopher Nkunku, qui rejoint le RB Leipzig pour 13M€, et Moussa Diaby qui signe au Bayer Leverkusen pour 15M€. Ils ont tous les deux explosé en Bundesliga et sont devenus internationaux français ce qui pourrait rapporter gros au PSG qui dispose toujours de pourcentages à la revente sur ses deux anciens cracks, très convoités sur le marché. Trois autres jeunes prometteurs seront vendus en Ligue 1 à savoir Stanley Nsoki (OGC Nice, 12M€), Arthur Zagré (AS Monaco, 10M€) et Timothy Weah (LOSC, 10M€), mais avec moins de réussite. Peu importe, en 2019, le PSG réussit son pari de vendre pour 60M€. Le tout réalisé seulement grâce à son centre de formation.

