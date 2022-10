Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indésirable de Campos lâche ses vérités après son départ

Publié le 23 octobre 2022 à 00h30

Hugo Chirossel

Après trois saisons au PSG, Ander Herrera a fait son retour en prêt à l’Athletic Bilbao l’été dernier, où il avait déjà évolué entre 2011 et 2014. Passé entre-temps par Manchester United, le milieu de terrain âgé 33 ans s’est confié sur son bonheur de retrouver le club basque.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a voulu effectuer un grand nettoyage au sein de son effectif. Dans cette optique, de nombreux joueurs sont partis, que ce soit dans le cadre d’un transfert ou en prêt, c’est notamment le cas d’Ander Herrera.

PSG : Mbappé, Messi... Le vestiaire du PSG s'enflamme https://t.co/phGWMJhFNG pic.twitter.com/eWlmyCd4rz — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« Vous vous sentez épanoui en tant que personne »

Arrivé il y a un peu plus de trois ans en provenance de Manchester United, le milieu de terrain espagnol a été prêté à l’Athletic Bilbao. Un club qu’il connaît bien, pour y avoir joué entre 2011 et 2014, et qu’il se dit très heureux de retrouver. « J'étais très heureux ici. J'y ai passé trois années fantastiques. En plus d'être un footballeur, vous vous sentez épanoui en tant que personne », a-t-il confié à ESPN .

Herrera compare le PSG et l'Athletic Bilbao