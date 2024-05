F1 : Désillusion pour Verstappen, Ferrari exulte

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Miami ne s'est pas déroulé comme prévu pour Max Verstappen. Le Néerlandais s'est fait surprendre par Lando Norris, qui s'est imposé aux Etats-Unis. Le pilote de McLaren a décroché sa première victoire de sa carrière en F1. Et Carlos Sainz Jr a avoué avoir été particulièrement heureux de voir le Britannique terminer premier.

Carlos Sainz Jr n’est plus le seul à avoir pris un Grand Prix à Max Verstappen. Lando Norris s’est imposé à Miami et a raflé la première victoire de sa carrière. Le Britannique a prouvé que le pilote de Red Bull n’était pas invincible. Et Carlos Sainz Jr a avoué que tout le monde dans le paddock était heureux de voir le compatriote de Lewis Hamilton s’imposer aux Etats-Unis.

«Nous étions tous heureux pour lui»

« Je pense que la chance vient à ceux qui la méritent. Lando est l'un de ces gars qui méritait un petit coup de pouce ce week-end pour gagner sa première course. Entre pilotes, nous savons qui mérite de gagner des courses et qui à le niveau requis pour le faire. Et nous savons tous que Lando à le niveau pour gagner. Et quand il l'a enfin fait, nous étions tous heureux pour lui » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Vous avez parfois besoin d'un peu de chance»