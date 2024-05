F1 : Avant Hamilton, nouvelle surprise chez Ferrari

Arnaud De Kanel

Ce n'est désormais plus un secret, Lewis Hamilton pilotera pour Ferrari la saison prochaine. Un transfert qui a fait l'effet d'une grosse surprise dans le milieu. Mais avant que le Britannique débarque, une nouvelle surprise a été annoncée puisque Ollie Bearman devrait piloter lors des essais libres à Emilie Romagne la semaine prochaine.

L'annonce est tombée avant le début de la saison et elle en a surpris plus d'un. Oui, Lewis Hamilton quittera Mercedes afin de rejoindre Ferrari en 2025. Un transfert qui continue encore de faire parler à l'heure actuelle. Mais cette saison, un autre pilote a conduit une Ferrari en la personne d'Ollie Bearman. Le Britannique a impressionné et il sera à nouveau récompensé.



F1 : Mercedes va rencontrer le clan Verstappen ! https://t.co/Dmt8KCq0ou pic.twitter.com/2zknBuWGgM — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Bearman au volant à Imola

Couvé par La Scuderia , Ollie Bearman devrait piloter une Haas lors de la première séance d'essais libres à Imola le week-end prochain. L'occasion pour lui de montrer à nouveau qu'il a le talent pour prétendre à un baquet, lui qui demeure le favori pour remplacer Nico Hulkenberg la saison prochaine.

