F1 : Fiasco pour Hamilton et Mercedes, c'est historique !

La saison 2024 de Mercedes n'est pas une franche réussite pour le moment. Sans doute marquée par le futur départ de Lewis Hamilton, l'écurie allemande n'a pour l'instant jamais réussi à jouer les premiers rôles lors des six premiers Grands Prix. Pire, Mercedes, pour la première fois depuis son retour en 2009, n'a pas réussi à terminer sur le podium...

Cette saison, Mercedes est en grande difficulté. Pour sa dernière saison dans l'écurie allemande, Lewis Hamilton ne parvient pas à retrouver le goût de la victoire, lui qui n'a plus gagné depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite, le 5 décembre 2021. Une éternité.

Mercedes n'y arrive pas cette saison

« Ce que nous avons fait aujourd'hui avec la sixième et la neuvième place n'est pas satisfaisant. Avec la sixième place, nous avons maximisé le potentiel de la voiture mais ce n'est pas suffisant, nous le savons tous. » Ces propos lâchés par Toto Wolff, le directeur de Mercedes, après le Grand Prix de Chine illustrent parfaitement les problèmes que rencontre Mercedes cette saison. Après une domination outrageuse dans les années 2010, c'est la fin d'une ère chez Mercedes.

F1 : Hamilton vers une catastrophe historique ? https://t.co/gfBE1OYaJe pic.twitter.com/pT8QJjv7oC — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Aucun podium en six Grands Prix, une première dans l'histoire

Cette saison, Lewis Hamilton a terminé à la 7ème et 9ème place, avant d'abandonner en Australie puis terminer à nouveau 9ème, puis sixième en Chine et à Miami. De son côté, George Russell n'a guère fait mieux avec une 5ème et 6ème place, avant de lui aussi abandonner en Australie. La suite ressemble au début de saison puisque le pilote britannique a terminé 7ème, 6ème puis 8ème. En six Grands Prix, Mercedes n'a pas réussi à intégrer le podium, ce qui n'était jamais arrivé depuis le retour des Flèches d'Argent en 2009. Avant cette saison, il fallait attendre au moins le troisième Grand Prix pour voir Mercedes placer un de ses pilotes sur le podium...